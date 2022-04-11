Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü - Son Dakika

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Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, ülkesini ziyaret eden Katarlı mevkidaşı Mesud bin Muhammed el-Amiri ile yargıda iş birliğini ele aldı.

Bakan Vehbi, mevkidaşıyla başkent Rabat'ta basın toplantısı düzenledi.

Vehbi, burada yaptığı açıklamada, Katarlı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştüklerini Fas ve Katar'ın yargı ile hukuk alanlarındaki iş birliği düzeyini yükseltme olanaklarını ele aldıklarını aktardı.

Faslı Bakan Vehbi, iki ülke liderleri tarafından inşa edilen "stratejik temeller" üzerinde adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Katar Adalet Bakanı Amiri de iki ülke arasındaki yargı ve hukuk iş birliğinin uzun yıllara dayandığını ifade etti.

Yıllardır var olan güçlü ilişkileri yeni ufuklara taşımak üzere Fas'ta bulunduğunu dile getiren Amiri, hukuk ve yargı alanlarındaki deneyimleri paylaşma konusunda kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.