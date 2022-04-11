Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü

11.04.2022 19:57

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, ülkesini ziyaret eden Katarlı mevkidaşı Mesud bin Muhammed el-Amiri ile yargıda iş birliğini ele aldı.

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, ülkesini ziyaret eden Katarlı mevkidaşı Mesud bin Muhammed el-Amiri ile yargıda iş birliğini ele aldı.

Bakan Vehbi, mevkidaşıyla başkent Rabat'ta basın toplantısı düzenledi.

Vehbi, burada yaptığı açıklamada, Katarlı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştüklerini Fas ve Katar'ın yargı ile hukuk alanlarındaki iş birliği düzeyini yükseltme olanaklarını ele aldıklarını aktardı.

Faslı Bakan Vehbi, iki ülke liderleri tarafından inşa edilen "stratejik temeller" üzerinde adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Katar Adalet Bakanı Amiri de iki ülke arasındaki yargı ve hukuk iş birliğinin uzun yıllara dayandığını ifade etti.

Yıllardır var olan güçlü ilişkileri yeni ufuklara taşımak üzere Fas'ta bulunduğunu dile getiren Amiri, hukuk ve yargı alanlarındaki deneyimleri paylaşma konusunda kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü
Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü
Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği, iş birliklerini geliştirmek için masaya oturdu Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği, iş birliklerini geliştirmek için masaya oturdu Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ile projelerin sürdürülebilirliği görüşüldü Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ile projelerin sürdürülebilirliği görüşüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:43 Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:25 Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran saldırgana 22 bin TL ceza
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 20:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fas Adalet Bakanı Vehbi, Katarlı mevkidaşı Amiri ile yargıda iş birliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement