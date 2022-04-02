Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İsrail Büyükelçisine "Filistin" tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İsrail Büyükelçisine "Filistin" tepkisi

02.04.2022 04:52
Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İsrail Büyükelçisine "Filistin" tepkisi

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Filistin davasının Fas halkı nezdinde ulusal ve kutsal bir dava olarak görüldüğünü ve Mescid-i Aksa'nın Fas halkının inancının bir parçası olduğunu bildirdi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Filistin davasının Fas halkı nezdinde ulusal ve kutsal bir dava olarak görüldüğünü ve Mescid-i Aksa'nın Fas halkının inancının bir parçası olduğunu bildirdi.

Muhalefetteki PJD, İsrail'in Rabat Büyükelçisi David Govrin'in, Fas-İsrail normalleşmesinin Fas halkının çok küçük bir kesimi tarafından reddedildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

PJD'den yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Govrin'in açıklamaları, "ulusal siyasi işlere ve ülkenin iç işlerine alçakça bir müdahale" olarak nitelendirildi.

İsrailli yetkilinin son seçimlerde muhalefet saflarına geri dönen PJD'yi hedef almasının reddedildiği belirtilen açıklamada, Govrin'in ismi belirtilmeden açıklamalarının sorumsuzca ve kışkırtıcı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, PJD'nin normalleşmeyi reddeden tavrının kesin olduğuna vurgu yapılarak, "Filistin davası Fas halkı nezdinde ulusal ve kutsal bir davadır. Mescid-i Aksa da Fas halkının inancının bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bir işgal devleti olduğu ve bu devletle her türlü normalleşmenin PJD tarafından reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "PJD, Filistin'in ulusal direnişine ve mücadelesini, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulması yönündeki hedefini sonuna kadar destekliyor." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'in Fas Büyükelçisi Govrin, İsrail'in Kanal i24 televizyonuna verdiği demeçte, Fas-İsrail ilişkilerinin sürdürülmesinin ülkede küçük çaplı bir protestoyla karşılandığı, İsrail ile ilişkilerin yeniden başlamasına karşı çıkan en güçlü ses olarak işaret ettiği PJD'nin son seçimlerle birlikte artık kenarda kaldıklarını belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

PJD son seçimlerde iktidarı kaybetti

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerini, 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül'de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim'de Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

Fas'ta 2011'den beri iktidarda olan PJD ise söz konusu seçimlerde 395 sandalyeli Meclis'te sadece 13 milletvekili çıkarabilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüştü.

YORUMLAR
500
Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Benkiran: 'Başarısızlığımızın sebebi toplumu kavrayamamamızdı' Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Benkiran: 'Başarısızlığımızın sebebi toplumu kavrayamamamızdı' BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki ve Filistin lehindeki karar tasarılarını kabul etti BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki ve Filistin lehindeki karar tasarılarını kabul etti

Filistin, Adalet, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İsrail Büyükelçisine 'Filistin' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 04:59:20. #1.12#
SON DAKİKA: Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İsrail Büyükelçisine "Filistin" tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement