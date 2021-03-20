Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili "doğrudan müzakere talebini" önemsemediğini açıkladı - Son Dakika

Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili "doğrudan müzakere talebini" önemsemediğini açıkladı

20.03.2021 04:07
Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin "Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakere yapılması" yönündeki talebini önemsemediğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin "Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakere yapılması" yönündeki talebini önemsemediğini belirtti.

Burita, Gineli mevkidaşı İbrahim Halil Kaba ile başkent Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin 9 Mart'ta toplandığını ancak "Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakere yapılması" yönündeki açıklamanın 19 Mart'ta gerçekleştirildiğini söyleyen Burita, Fas'ın bu açıklamayı önemsemediğini dile getirdi.

Burita, ülkesinin, "Batı Sahra sorununun Birleşmiş Milletlerin (BM) sorumluluğu altında olduğunu" öngören 693 sayılı Afrika Birliği kararı doğrultusunda hareket ettiğini bildirdi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından 19 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan ve gerçekçi müzakereler yapılması istenmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Müzakere, Afrika, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili 'doğrudan müzakere talebini' önemsemediğini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Katie Price altıncı kez hamile kaldı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama         
00:28
Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi         
23:29
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler         
22:32
Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü         
21:51
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 04:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas, Afrika Birliğinin Batı Sahra sorunuyla ilgili "doğrudan müzakere talebini" önemsemediğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei