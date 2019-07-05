Son Dakika Haberleri: Fas, Afrika Uluslar Kupası'na penaltılarla veda etti
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Fas, Afrika Uluslar Kupası'na penaltılarla veda etti

58 dakika önce

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Benin, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta Fas'ı seri penaltılar sonucunda 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldİ.

Fas, Afrika Uluslar Kupası'na penaltılarla veda etti, System.String[]
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Benin, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta Fas'ı seri penaltılar sonucunda 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldİ.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın formasını giydiği Fas Milli Takımı, Benin'e penaltılar ile 4-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın  53'üncü dakikasında Benin, Adilehou ile öne geçerken, Fas 76'ncı dakikada El Nesyri ile bulduğu golle skoru eşitledi. Fas, normal sürenin uzatma dakikalarında kazandığı penaltıdan Hakim Ziyech ile yararlanamadı ve normal süre 1-1 sona erdi. Normal sürenin ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltılara geçildi. Seri penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Benin, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fas Milli Takımı'nda Galatasaray forması giyen Younes Belhanda 59, Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar ise 74 dakika forma giydi.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07 Kaynak: DHA
Afrika, Benin, Fas, Spor
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