Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, 11 Kasım'da AKM'de konser verecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 11-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanıyor.

Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni

Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!