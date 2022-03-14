Fas-BAE arasında ticari ve endüstriyel ilişkileri güçlendirme görüşmeleri - Son Dakika
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Fas-BAE arasında ticari ve endüstriyel ilişkileri güçlendirme görüşmeleri

14.03.2022 13:33
Fas-BAE arasında ticari ve endüstriyel ilişkileri güçlendirme görüşmeleri

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan el-Cabir, iki ülke arasındaki sanayi ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan el-Cabir, iki ülke arasındaki sanayi ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, BAE'li Bakan Cabir, resmi temaslarda bulunmak üzere dün başkent Rabat'a geldi.

Temaslarını bugün de sürdüren Cabir, Fas'lı mevkidaşı Mezzur ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve ortak sanayi projelerini hayata geçirmek için uygulanacak yöntemleri ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasında endüstriyel entegrasyon alanında iş birliği yollarını araştırmak için ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

Söz konusu çalışma grubunun iki ülkede istihdam yaratılmasına katkıda bulunacak ortak projelere öncülük edeceği kaydedildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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