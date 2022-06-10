Fas-BAE İş Konseyi'ni yeniden aktif hale getirmek için mutabakat zaptı - Son Dakika
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Fas-BAE İş Konseyi'ni yeniden aktif hale getirmek için mutabakat zaptı

10.06.2022 01:21
Fas-BAE İş Konseyi'ni yeniden aktif hale getirmek için mutabakat zaptı

Fas İnşaat Şirketleri Genel Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ile Fas-BAE İş Konseyi'ni yeniden aktif hale getirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Fas İnşaat Şirketleri Genel Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ile Fas-BAE İş Konseyi'ni yeniden aktif hale getirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Fas resmi haber ajansı MAP'in haberine göre, Fas İnşaat Şirketleri Genel Birliği Başkanı Şekib Lalec ile BAE Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Hamid Muhammed bin Salim, başkent Rabat'ta imzaları atan taraflar oldu.

İmza törenine katılan BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Meri, ülkesinin mevcut ekonomi modelinde köklü dönüşümler oluşturacak politika ve girişimler başlattıklarını söyledi.

Meri, bu girişimlerin, müteahhitlik ile ticaret ve yatırım ortaklıklarının genişletilmesi alanlarında daha fazla teşvik ve kolaylığın önünü açtığını kaydetti.

Şekib Lalec ise BAE'nin, Fas'taki yatırımlar açısından Arap dünyasında ilk sırada yer aldığını, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 30'dan fazla şirket ve şimdiye kadar 20 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi.

Fas-BAE İş Konseyi, iş fırsatları sağlamaya yardımcı olacak yatırımlar yapılması için Fas ve BAE şirketlerine destek vermeyi amaçlayan ortak bir platform olarak kurulmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Güncel, Son Dakika

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