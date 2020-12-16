Fas Başbakanı el-Osmani: "İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi, alınması zor bir karardı" - Son Dakika

Fas Başbakanı el-Osmani: "İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi, alınması zor bir karardı"

16.12.2020 20:47
Fas Başbakanı el-Osmani:

Fas Başkanı Saadeddin el-Osmani, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin ülkesi açısından alınması zor bir karar olduğunu söyledi.

Fas Başkanı Saadeddin el-Osmani, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin ülkesi açısından alınması zor bir karar olduğunu söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme dair açıklamalarda bulunan el-Osmani, "Tarihin bazı dönemlerinde ülkeler zor kararlar alır. İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı bunlardan biriydi, bu nedenle gecikti." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın Filistin sorunu üzerindeki etkilerine değinen el-Osmani, "Birlik ve beraberliğini tamamlamış güçlü bir Fas, Filistin davasına desteğini ve kararlı duruşunu sürdürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıması ve Rabat'ın Tel Aviv ile ilişkilerinin normalleşmesini bir tür "takas" olarak yorumlanmasını reddettiğini belirten Başbakan el-Osmani, "Biz Filistin meselesiyle Batı Sahra'yı takas etmiyoruz. Fakat kazandığımız bu savaş, (İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi) açıklamanın eş zamanlı yapılmasını gerektirdi." tespitini yaptı.

Fas'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlayamaması durumunda Filistinli kardeşlerine destek vermekten aciz kalacağının altını çizen el-Osmani, ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanımasını "Eşi görülmemiş bir zafer" olarak yorumladı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, geçtiğimiz hafta içerisinde ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı aldığını duyurmuş, karar ülke içerisinde birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Filistin, İsrail, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Başbakanı el-Osmani: 'İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi, alınması zor bir karardı' - Son Dakika


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