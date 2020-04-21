Fas Başbakanı el-Osmani:

Korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında olağanüstü halin 20 Mayıs'a kadar uzatıldığı Fas'ta Başbakan Sadeddin el-Osmani, "Ramazan ayı boyunca önlemlere uyun" dedi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde günlük hayatı durdurdu. Korona nedeniyle farklı ülkelerin sınırları kapatıldı, sokağa çıkma yasağı getirildi. Faslı yetkililer, korona karşı tedbirlere kapsamında vaka sayısının 3 bin 46'ya ulaşmasının ardından, olağanüstü hali 20 Mayıs'a kadar uzattı. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkenin sağlık durumun kötü bir senaryoya dönüşmemesi amacıyla olağanüstü halin uzatılması gerektiğini belirterek "OHAL'in uzatılması korona virüsünün yayılma haritasını kontrol altında almak için katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



Faslılara Ramazan ayı boyunca karantina prosedürlerine uymaya çağıran Başbakan, önümüzdeki aylarda da gıda maddeleri ve halkın herhangi bir ihtiyacını sağlamak için tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Başbakan el-Osmani, "Ülkemizde ilk anlardan beri önleyici tedbirler aldık. Dünya Sağlık Örgütünün korona bir salgın olarak tanımlamasından önce, Fas'ın ilk vakasını kaydetmesinin ardından vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumaya öncelik verdik" ifadelerini kullandı. - RABAT