Fas Başbakanı: "Partinin, Filistin konusundaki tavrı değişmedi, değişmeyecek" - Son Dakika

İsrail'le normalleşme anlaşmalarını imzalayarak tepkiye neden olan Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, genel sekreteri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, "Filistin meselesindeki tavrının değişmediğini" yineledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ulusal Konseyi olağan toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, partinin başta Filistin meselesi olmak üzere siyasi ilkeleriyle ilgili kamuoyunda oluşan sorulara yanıt verdi.

Partiden, Filistin meselesindeki tavrından ödün verdiği yönünde bir açıklama yapılmadığına işaret eden Osmani, "Partinin, Filistin konusundaki tavrı değişmedi, değişmeyecek." dedi.

Partinin, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki hakimiyeti için ulusal çalışmaları desteklemek zorunda kaldığını kaydeden Osmani, buna rağmen Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkını desteklemeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'le normalleşme adımları kapsamında yapılan anlaşmaları imzalayan partinin genel sekreteri ve Başbakan Saadeddin Osmani'yi desteklediğini belirterek, yazılı açıklamada, "Fas'ın, Sahra üzerindeki egemenliğini güçlendirme alanında attığı adımlar ve ülkenin Filistin meselesine ilişkin değişmez tutumları konusunda Fas Kralı'nın arkasında durmanın önemli olduğu" vurgusu yapmıştı.

Fas ve İsrail arasında yapılan anlaşma, kurulduğu tarihten bu yana İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddeden parti içinde tepkilere neden olmuştu.

Fas ve İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.