Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: "Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek" - Son Dakika
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Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: "Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek"

19 dakika önce

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Müslümanların, Filistin'in başkentinin Kudüs dışına taşınmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani:

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Müslümanların, Filistin'in başkentinin Kudüs dışına taşınmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Osmani, genel sekreterliğini yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Fes kentindeki bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek." dedi.

Tam egemenliğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka seçenek olmadığını belirten Osmani, konuşmasında ayrıca "Müslümanlar, Filistin'in başkentinin Kudüs dışında bir yere taşınmasını kabul etmeyecek." ifadesini kullandı.

Trump'ın sözde barış planı


ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.


Tek taraflı sözde plan ayrıca, Filistin devletinin başkentinin, mevcut güvenlik duvarının (Ayrım Duvarı) doğu ve kuzeyinde kalan Filistin'e ait bölgelerde (Kefr Akab, Şuafat'ın doğusu ve Ebu Dis bölgeleri) olmasını öngörüyor.

Filistin, Kudüs, Aksa, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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