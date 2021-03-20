Fas Başbakanı, seçimlerdeki koltuk sayısına ilişkin düzenlemenin partisini hedef aldığını açıkladı - Son Dakika

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, seçimlerdeki sandalye sayısına ilişkin düzenlemenin, Genel Sekreterliğini yaptığı iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (PJD) hedef aldığını belirtti.

Osmani, PJD'nin Olağanüstü Grup Toplantısı'nda, parlamentodaki sandalye dağılımının hesaplanmasındaki düzenlemeyi öngören tartışmalı tasarıya ilişkin konuştu.

Söz konusu değişikliğin seçimle göreve gelen kurumları zayıflatan demokrasi alanında bazı gerilemeler içerdiğini kaydeden Osmani, ayrıca ülkenin demokrasi ve kalkınma süreci üzerinde olumsuz yansımaları olacağını söyledi.

Osmani, "Demokrasi mantığına aykırı şekilde yapılan değişikliklerin tek bir açıklaması var; o da önümüzdeki seçimlerde PJD'nin şansının hedef alınması." dedi.

Başbakan, PJD'nin söz konusu değişiklik karşısındaki mücadelesine her türlü anayasal, hukuki ve siyasi yolla devam edeceğini vurguladı.

Fas'ta, parlamentodaki ve belediye meclislerindeki sandalye dağılımının hesaplanmasında düzenlemeyi öngören tartışmalı tasarı, Meclisin ilk kanadı Temsilciler Meclisi'nde 6 Mart'ta, ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde de 12 Mart'ta onaylandı.

Henüz resmi gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen tasarı, Meclisteki sandalye sayısının halihazırdaki gibi geçerli oy sayısına göre değil de kayıtlı seçmen sayısına göre belirlenmesini öngörüyor.

Fas'ta Ekim 2021'de parlamento ve yerel seçimlerin yapılması bekleniyor.

Hint kenevirine ilişkin yasa tasarısı meselesi

Osmani konuşmasında ayrıca ülkedeki bir diğer tartışmalı mesele olan Hint kenevirinin tıbbi, endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısına da değindi.

Yasa tasarısı hakkında araştırma yapılmasının önemine işaret eden Osmani, ayrıca meseleye ilişkin ülke genelinde olduğu gibi kurumlar arasında da genel bir istişare yapılması gerektiğini belirtti.

Osmani, konu hakkında ne yapılacağına, tasarı Meclise sevk edildikten ve üzerinde inceleme yapıldıktan sonra karar vereceklerini belirtti.

Fas Bakanlar Kurulu, Hint kenevirinin tıbbi, endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısını 11 Mart'ta onaylamıştı.

PJD'nin eski lideri Abdulilah Benkiran, bu durumu protesto etmek için parti üyeliğini askıya almıştı.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.