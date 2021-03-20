Fas Başbakanı, seçimlerdeki koltuk sayısına ilişkin düzenlemenin partisini hedef aldığını açıkladı - Son Dakika

Fas Başbakanı, seçimlerdeki koltuk sayısına ilişkin düzenlemenin partisini hedef aldığını açıkladı

20.03.2021 20:05
Fas Başbakanı, seçimlerdeki koltuk sayısına ilişkin düzenlemenin partisini hedef aldığını açıkladı, System.String[]

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, seçimlerdeki sandalye sayısına ilişkin düzenlemenin, Genel Sekreterliğini yaptığı iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (PJD) hedef aldığını belirtti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, seçimlerdeki sandalye sayısına ilişkin düzenlemenin, Genel Sekreterliğini yaptığı iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (PJD) hedef aldığını belirtti.

Osmani, PJD'nin Olağanüstü Grup Toplantısı'nda, parlamentodaki sandalye dağılımının hesaplanmasındaki düzenlemeyi öngören tartışmalı tasarıya ilişkin konuştu.

Söz konusu değişikliğin seçimle göreve gelen kurumları zayıflatan demokrasi alanında bazı gerilemeler içerdiğini kaydeden Osmani, ayrıca ülkenin demokrasi ve kalkınma süreci üzerinde olumsuz yansımaları olacağını söyledi.

Osmani, "Demokrasi mantığına aykırı şekilde yapılan değişikliklerin tek bir açıklaması var; o da önümüzdeki seçimlerde PJD'nin şansının hedef alınması." dedi.

Başbakan, PJD'nin söz konusu değişiklik karşısındaki mücadelesine her türlü anayasal, hukuki ve siyasi yolla devam edeceğini vurguladı.

Fas'ta, parlamentodaki ve belediye meclislerindeki sandalye dağılımının hesaplanmasında düzenlemeyi öngören tartışmalı tasarı, Meclisin ilk kanadı Temsilciler Meclisi'nde 6 Mart'ta, ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde de 12 Mart'ta onaylandı.

Henüz resmi gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen tasarı, Meclisteki sandalye sayısının halihazırdaki gibi geçerli oy sayısına göre değil de kayıtlı seçmen sayısına göre belirlenmesini öngörüyor.

Fas'ta Ekim 2021'de parlamento ve yerel seçimlerin yapılması bekleniyor.

Hint kenevirine ilişkin yasa tasarısı meselesi

Osmani konuşmasında ayrıca ülkedeki bir diğer tartışmalı mesele olan Hint kenevirinin tıbbi, endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısına da değindi.

Yasa tasarısı hakkında araştırma yapılmasının önemine işaret eden Osmani, ayrıca meseleye ilişkin ülke genelinde olduğu gibi kurumlar arasında da genel bir istişare yapılması gerektiğini belirtti.

Osmani, konu hakkında ne yapılacağına, tasarı Meclise sevk edildikten ve üzerinde inceleme yapıldıktan sonra karar vereceklerini belirtti.

Fas Bakanlar Kurulu, Hint kenevirinin tıbbi, endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısını 11 Mart'ta onaylamıştı.

PJD'nin eski lideri Abdulilah Benkiran, bu durumu protesto etmek için parti üyeliğini askıya almıştı.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.

Başbakan, Adalet, Mart, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Başbakanı, seçimlerdeki koltuk sayısına ilişkin düzenlemenin partisini hedef aldığını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'den İstanbul'a sürpriz ziyaret PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi         
20:12
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim Çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim Çarşamba günü         
19:52
Kimlere BioNTech aşısı yapılacak? Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi Kimlere BioNTech aşısı yapılacak? Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi         
19:33
Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı         
19:23
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum: Akıllara durgunluk verici gelişme Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum: Akıllara durgunluk verici gelişme         
18:04
Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş         
17:25
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var         
14:44
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 20:29:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas Başbakanı, seçimlerdeki koltuk sayısına ilişkin düzenlemenin partisini hedef aldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei