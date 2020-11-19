Fas basını: Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu intihar etti - Son Dakika

Fas basını: Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu intihar etti

19.11.2020 22:15
Fas basını: Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu intihar etti, System.String[]

Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu Denis François'ın intihar ettiği bildirildi.

Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu Denis François'ın intihar ettiği bildirildi.

AA muhabirinin, isminin açıklanmasını istemeyen bir Faslı yetkiliden aldığı bilgiye göre, Fransa'nın Tanca Başkonsolosu François intihara kalkıştı.

Yetkili konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Yerel basında da iki ay önce bu göreve atanan Başkonsolos François'ın intihar ettiğine ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde François'ın sabah erken saatlerde evinde kendini astığı ifade edildi.

Yönetime yakınlığıyla bilinen Le360 sitesinde Başkonsolos François'ın eylül ortalarında diplomatik görevine atandıktan sonra görevden alınmayı istediği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Faslı yetkililerin olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve konsolosluk çevresinde güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Fas ve Fransa makamlarından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Başkonsolos, İntihar, Fransa, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas basını: Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu intihar etti - Son Dakika


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