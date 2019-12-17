Fas Büyükelçisi Lazreq, Başkan Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas Büyükelçisi Lazreq, Başkan Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Fas Büyükelçisi Lazreq, Başkan Altay'ı ziyaret etti

6 saat önce

Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Fas Büyükelçisi Lazreq, Başkan Altay'ı ziyaret etti, System.String[]

Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Konya gibi manevi bir şehri ziyaret etmenin gurur verici olduğunu ifade eden Büyükelçi Muhammed Ali Lazreq, "Bu vesileyle iki ülke arasındaki işbirliğini konuşabilir ve istişare edebiliriz. Şunu hatırlatabiliriz ki, bizim mazimiz çok geniş. Aramızdaki ilişki beş asırdır saygı, hoşgörü ve manevi bağ olarak devam ediyor. İki ülke arasındaki bu ilişki çok iyi gidiyor ve daha ileri taşımayı istiyoruz. 1992'den beri Fes şehrimiz ile Konya'nın ikili ilişkileri var. 2015'ten beri de bu ilişki daha aktif hale geldi. İki şehrimizin kardeş şehir olması kültürel ve ekonomik açıdan birçok sektöre dahil etti bizi. Büyükelçi olarak benim hayalim bu ilişkinin bir üst kademeye çıkması" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şeb-i Arus vesilesiyle birçok ülkeden insan Konya'mızı ziyaret ediyor. Bu vesileyle belediyemizi ziyaret nezaketinden dolayı Büyükelçimize ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi Konya ve Fes kardeşliğini bir seviye ileriyi götürmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah bu ziyarette hem ülkelerimiz hem şehirlerimiz arasındaki kardeşliğin ve ilişkinin artmasına vesile olur. Biz de Fas ile ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan Altay ziyaretin sonunda Büyükelçi Lazreq'e Mesnevi ve çini sikke hediye etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Muhammed Ali, Konya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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