Fas Cezaevleri İdaresi, Rif Hareketi liderlerini farklı hapishanelere gönderiyor - Son Dakika

Fas Cezaevleri İdaresi Fas Kralı 6'ncı Muhammed'den "af ve ceza indirimi" talebiyle 48 saatlik temsili açlık grevi yapan Rif Hareketi liderlerini farklı hapishanelere dağıtma kararı aldı.

Fas Cezaevleri İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "kurallara aykırı davrandıkları ve utanç verici tavırlar içerisinde oldukları" nedeniyle Tanca 2 Hapishanesi'nde bulunan Rif Hareketi lideri ve üyesi tutuklularının farklı bölgelerdeki cezaevlerine dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, tutukluların, "kanunların izin verdiği birinci derece yakınlarıyla telefon görüşmesi yapma hakkını kötüye kullandığı" belirtilirken, cezaevi kurallarına uymamakta "ısrar" ettikleri vurgulandı.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu içinde ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi geçen 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.

Rif Hareketi mensupları, verilen ağır hapis cezaları nedeniyle birçok kere krallıktan "af ve ceza indirimi" talebinde bulunmuştu.