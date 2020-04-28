Fas cezaevlerindeki Kovid-19 vaka sayısı 318'e ulaştı - Son Dakika

Fas Sağlık Bakanlığı da koronavirüs nedeniyle ülkedeki toplam can kaybını 163, vaka sayısını 4 bin 246 olarak açıklamıştı.

Fas Hapishaneler Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, ülkedeki hapishanelerde vaka sayısının 273'e yükseldiğini, bunlardan 66'sının hapishane görevlisi 207'sinin mahkum olduğunu duyurmuştu.

Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vakalardan 303'ünün Verzezat, 7'sinin El-Kasr el-Kebir, 5'inin Tanca ve 3'ünün Evdaye Hapishanesi'nde tespit edildiği kaydedildi.

Fas hapishanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71'i hapishane görevlisi, 247'si mahkum olmak üzere 318'e yükseldi.

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