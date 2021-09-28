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Fas: Cezayir, Batı Sahra konusundaki sorumluluğunu üstlenmeden sorun çözülemez - Son Dakika

Fas: Cezayir, Batı Sahra konusundaki sorumluluğunu üstlenmeden sorun çözülemez

28.09.2021 06:32
Fas: Cezayir, Batı Sahra konusundaki sorumluluğunu üstlenmeden sorun çözülemez, System.String[]

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra konusunda bir çözüme ulaşmak için, Cezayir'in, bu sorunun ortaya çıkması ve sürdürülmesindeki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra konusunda bir çözüme ulaşmak için, Cezayir'in, bu sorunun ortaya çıkması ve sürdürülmesindeki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Burita, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmelerinde Batı Sahra, Libya krizi ve Filistin meselesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin, Fas'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde gerçekçi, pratik, kalıcı ve uzlaşmaya dayalı bir siyasi çözüme ulaşmak için BM ile iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirten Burita, "Bu çözüme ulaşmak ancak Cezayir'in, bu sorunun ortaya çıkarılması ve sürdürülmesindeki sorumluluğunu üstlenmesiyle mümkün." dedi.

Burita, Fas'ın, 2007'de sunduğu özerklik girişiminin, Batı Sahra sorununun siyasi çözümü için tek yol olduğunu aktardı.

Fas, Batı Sahra üzerinde hakimiyet iddia edip özerklik önerisinde bulunurken, Polisario Cephesi, kendi kaderini tayin için referandum çağrısı yapıyor, Cezayir de bunu destekliyor.

Libya krizi

Faslı Bakan Burita, Libya konusunda meşru kurumların yanında yer aldıklarını ve krize siyasi çözüm bulunmasını hedefleyen çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Burita, "Libya krizinin çözümü, yabancı müdahaleler olmaksızın ancak Libyalılar arasında olacaktır. Bu nedenle Libya Diyalog görüşmeleri, halkın taleplerini karşılamada en etkin yoldur." dedi.

Faslı Bakan, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için Libya kurumlarıyla koordinasyon içinde gereken yardımı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Filistin meselesi

Filistin meselesi ve Kudüs'ün, Fas'ın öncelikleri arasında olmaya devam edeceğini belirten Burita, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak kapsamlı ve adil barışı desteklediklerini söyledi.

Kudüs'ün tarihi, manevi ve hukuki statüsünün korunmasının önemine değinen Burita, bu sayede farklı dinlerin takipçileri arasında ortak bir yaşam alanı oluşturmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Cezayir, Libya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas: Cezayir, Batı Sahra konusundaki sorumluluğunu üstlenmeden sorun çözülemez - Son Dakika


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