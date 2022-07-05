Fas: Cezayir'in doğal gazı kesmesiyle duran elektrik santrallerinde yeniden üretime başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fas: Cezayir'in doğal gazı kesmesiyle duran elektrik santrallerinde yeniden üretime başlandı

05.07.2022 22:08
Fas: Cezayir'in doğal gazı kesmesiyle duran elektrik santrallerinde yeniden üretime başlandı

Fas, Cezayir'in doğal gaz ihracatını askıya alması nedeniyle duran iki elektrik santralinde yeniden üretime başlandığını duyurdu.

Fas, Cezayir'in doğal gaz ihracatını askıya alması nedeniyle duran iki elektrik santralinde yeniden üretime başlandığını duyurdu.

Hükümete bağlı Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Ofisi ile Ulusal Hidrokarbonlar ve Mineraller Ofisi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Tadhar ve Ayn Beni Mathar'daki iki elektrik santralinin Fas'ın uluslararası piyasadan ithal ettiği sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak yeniden çalıştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu iki santrale doğal gaz tedarikinin Fas-Avrupa doğal gaz boru hattı ve Fas ile İspanya arasındaki ortak gaz bağlantısı üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Cezayir, Fas ile yaşadığı diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle, komşusunun topraklarından geçen ve 31 Ekim 2021'de sona eren İspanya'ya gaz tedarik sözleşmesini yenilememe kararı almıştı.

Söz konusu doğal gaz boru hattından gaz tedarikinin durması, Fas'taki iki istasyonda elektrik üretiminin askıya alınmasına yol açmıştı.

YORUMLAR
500
19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA

Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas: Cezayir'in doğal gazı kesmesiyle duran elektrik santrallerinde yeniden üretime başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:59 Kars'ta kendisini taciz ve tehdit kişiyi öldüren Azra tahliye edildi
21:42 Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
21:03 Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 22:15:56. #1.11#
SON DAKİKA: Fas: Cezayir'in doğal gazı kesmesiyle duran elektrik santrallerinde yeniden üretime başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement