Fas, Cezayir sınırı yakınında askeri bölge kurdu - Son Dakika
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Fas, Cezayir sınırı yakınında askeri bölge kurdu

23.02.2022 16:05
Fas, Cezayir sınırı yakınında askeri bölge kurdu

Fas'ın, Cezayir sınırı yakınında yeni askeri bölge kurduğu bildirildi.

Fas'ın, Cezayir sınırı yakınında yeni askeri bölge kurduğu bildirildi.

Fas ordusunun aylık yayımladığı Kraliyet Silahlı Kuvvetleri dergisinde yer alan haberde, yeni kurulan Doğu Askeri Bölge Komutanlığına, General Muhammed Mikdad'ın atandığı belirtildi.

Söz konusu askeri bölgenin, silahlı kuvvetlerin tüm kara, hava ve deniz unsurları arasında destek ve koordinasyonunun daha iyi sağlanması amacıyla kurulduğu ifade edildi.

Yerel medyada yeni askeri bölgenin ülkenin doğu kesiminde Cezayir sınırına yakın kurulduğu haberleri yer alırken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Fas'ın, doğu komşusu Cezayir ile 1559 kilometre sınırı bulunuyor.

Fas ile Cezayir arasında geçen yıl diplomatik ilişkiler kesilmişti

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıkladı.

Aynı gün içerisinde Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği vurgulandı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlığında 22 Eylül'de düzenlenen Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısında Fas'a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için ülkenin hava sahasının kapatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu adımın, Fas tarafından devam eden "provokasyonlar ve düşmanca eylemler" nedeniyle atıldığı ifade edildi.

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Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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