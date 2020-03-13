Fas, Cezayir ve Ürdün'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Fas, Cezayir ve Ürdün'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Fransa ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.

Fas, Cezayir ve Ürdün'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Fransa ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Rabat yönetimi Fransa makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak askıya aldı.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 6'ya yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.

Ürdün, Mısır ile uçuşları askıya aldı

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile yaptığı yazılı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında, pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Mısır'a gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığını belirtti.

Adayile, kararın virüsün bulaşmasına karşı önlem ve önleyici tedbirler bağlamında iki ülkenin hükümetleri arasında istişareler sonucu alındığını kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Tunus ziyareti iptal edildi

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Tunus'a gelecek hafta yapmayı planladığı ziyaretin koronavirüs nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Cezayir, Fransa, Ürdün, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:20 Kaynak: AA
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