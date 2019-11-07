Son Dakika Haberleri: Fas'dan, "Batı Sahra sorununun çözümü için çalışmaya devam" mesajı
Son Dakika Güncel Fas'dan, 'Batı Sahra sorununun çözümü için çalışmaya devam' mesajı

Fas'dan, "Batı Sahra sorununun çözümü için çalışmaya devam" mesajı

6 saat önce

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesinin Batı Sahra sorununun çözüme kavuşması için dürüst ve iyi niyetle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Fas'dan,

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesinin Batı Sahra sorununun çözüme kavuşması için dürüst ve iyi niyetle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Fas Kralı 2. Hasan'ın Kasım 1975'te binlerce Faslının Batı Sahra'ya girme emrini verdiği "Yeşil Yürüyüş"ün yıl dönümü münasebetiyle konuşma yapan 6. Muhammed, ülkesinin, Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğu yönündeki tavrından ödün vermediğini ifade etti.

Kral 6. Muhammed, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen siyasi yaklaşım ve Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları doğrultusunda "realist, pratik ve uzlaşmacı" bir çözüme varmak için dürüst ve iyi niyetle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Birleşmiş Milletler, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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