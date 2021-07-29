Yakalanan kişinin kimliğine ve operasyona dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, şahsın iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortaklaşa operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Fas ve Yunanistan'dan yetkililerin düzenlediği operasyonla DEAŞ'in eski elebaşının yakalandığı duyuruldu.

Fas , terör örgütü DEAŞ'a mensup Fas uyruklu eski bir elebaşının Yunanistan 'da yakalandığını açıkladı.

Son Dakika › Güncel › Fas, DEAŞ'ın eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici