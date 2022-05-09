Fas: DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon Afrika'ya odaklanacak - Son Dakika
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Fas: DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon Afrika'ya odaklanacak

09.05.2022 17:51
Fas: DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon Afrika'ya odaklanacak

Fas, Marakeş kentinde düzenlenecek ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısının, Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki "terör tehdidine" odaklanacağını açıkladı.

Fas, Marakeş kentinde düzenlenecek ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısının, Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki "terör tehdidine" odaklanacağını açıkladı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 11 Mayıs'ta düzenlenecek toplantıya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası koalisyon, aylar önce 'Africa Focus Group' adı altında Afrika'ya odak grubunun kurulduğunu açıklamıştı. Bu aşamanın Marakeş Toplantısı'nda ele alınması ve Afrika'da artan aşırılıkçılıkla mücadele için ek direktifler ve somut cevaplar alınması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının, terörizmle mücadelede, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarı desteklemede Fas'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde önemini artıracağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, koalisyon bakanlarının, daha önce DEAŞ saldırılarından etkilenen alanlarda istikrarı sağlama çabalarıyla, bu terör örgütü tarafından izlenen aşırılıkçı propaganda karşısında stratejik iletişim alanındaki girişimleri gözden geçireceği kaydedildi.

Fas'ın Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle 11 Mayıs'ta düzenlenecek terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde 84 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

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Koalisyon, Afrika, DEAŞ, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas: DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon Afrika'ya odaklanacak - Son Dakika


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