Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra bölgesinin ülkesi ile Afrika ve Güney-Güney İşbirliği (SSC) arasında önemli bir iş birliği merkezi haline geleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Burita, Batı Sahra'nın en büyük şehri El-Uyun'da Fildişi Sahili Konsolosluğu açılışına katıldı.

Burada Afrika Entegrasyon ve Fildişi Gurbetçileri Bakanı Ali Kulibali ile ortak basın toplantısı düzenleyen Burita, Batı Sahra'nın önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, "Batı Sahra bölgesi Fas, Afrika ve SSC arasında önemli bir iş birliği merkezi haline gelecek." dedi.

Burita, Batı Sahra'da yabancı diplomatik temsilcilikler açılmasının bölgenin önemini pekiştirdiğini ifade etti.

Fildişi Sahili'nin yanı sıra Gabon, Gambiya, Gine, Komorlar ve Orta Afrika Cumhuriyeti de Batı Sahra'da konsolosluk açmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.