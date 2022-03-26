Fas Dışişleri Bakanı Burita, Çinli yetkili Jun ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Fas Dışişleri Bakanı Burita, Çinli yetkili Jun ile ikili ilişkileri görüştü

26.03.2022 00:16
Fas Dışişleri Bakanı Burita, Çinli yetkili Jun ile ikili ilişkileri görüştü

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, ülkesini ziyaret eden Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, ülkesini ziyaret eden Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Jun, başkent Rabat'ta gerçekleşen ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Fas ile Çin arasındaki ikili ilişkiler ve stratejik ortaklık başta olma üzere çeşitli konuları ele aldıklarını söyleyen Jun, Bakan Burita ile ayrıca uluslararası ve bölgesel konuları görüştüklerini ifade etti.

Fas ile Çin'in bakış açılarında hemfikir olduğuna dikkati çeken Jun, Rabat ile iletişimi sürdürme ve uluslararası gelişmelere yönelik tutumlarda koordinasyonun öneminin altını çizdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 5 yılda yüzde 50 arttı. Fas Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede Çin'le 80'den fazla ortak proje hayata geçirilmiş durumda.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Doğu, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Dışişleri Bakanı Burita, Çinli yetkili Jun ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika


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