Fas Dışişleri Bakanı Burita'dan terörün Afrika'da yükselişe geçtiği uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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Fas Dışişleri Bakanı Burita'dan terörün Afrika'da yükselişe geçtiği uyarısı Açıklaması

11.05.2022 15:17
Fas Dışişleri Bakanı Burita'dan terörün Afrika'da yükselişe geçtiği uyarısı Açıklaması

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, terörün Afrika kıtasında yükselişe geçtiği uyarısında bulunarak, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun, yükselişe geçen bu terörle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, terörün Afrika kıtasında yükselişe geçtiği uyarısında bulunarak, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun, yükselişe geçen bu terörle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Burita, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısının açılışında konuştu.

Burita, 2021 yılında Sahra Altı Afrika'daki ölümlerin yüzde 48'inin terör saldırıları sonucu olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınına rağmen uluslararası koalisyonun terörle mücadelesini sürdürdüğünü ve Benin'in katılımıyla genişlemeyi başardığını belirten Burita, DEAŞ'ın 2021 itibarıyla dünyanın en ölümcül terörist grubu olma rekorunu elinde tuttuğunu aktardı.

Afrika'nın dünya çapındaki tüm DEAŞ saldırılarının yüzde 41'inden zarar görerek ana hedefi haline geldiğine dikkati çeken Burita, Afrika kıtasında şiddet, ölüm ve saldırılarda yüzde 40 ila yüzde 60'lık bir artış yaşandığını, dolayısıyla DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bu toplantısının Afrika odaklı olduğunu kaydetti.

Burita, son 10 yıldaki terör saldırılarının kıtaya 171 milyar zarar verdiğine değinerek, BM'nin terör listesinde Afrika merkezli 27 terör örgütünün olduğunu ve DEAŞ'ın kıtadaki yükselişinin bu terör örgütlerini cesaretlendirdiğini dile getirdi.

Bu toplantının DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Afrika ile dayanışma noktasında bir fırsat olduğunu belirten Burita, "Afrika'da terörizmin yükselişini durdurmak, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun aracılığıyla olabilir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland ise ülkesinin Irak ve Suriye başta olmak üzere Afrika ve Orta Asya'da da DEAŞ'a karşı mücadelelerinde bir dizi ülkeyi desteklediğini açıkladı.

Irak ve Suriye'de 10 bin yabancı terörist savaşçının aileleriyle birlikte asıl ülkelerine döndürülmeyi beklediğine dikkati çeken Büyükelçi Nuland, DEAŞ'ın savaştığı bölgelerde güvenliğin yeniden sağlanması için 350 milyon dolar Irak'a, 250 milyon dolar ise Suriye'ye destek verildiğini söyledi.

Nuland, terörizmin Batı Afrika ile Sahil bölgesinde gerçek bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, "DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de yeniden canlanmasını engellerken, dünyanın başka yerlerinde özellikle burada Afrika kıtasında oluşturduğu devam eden tehdidine karşı tetikte olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Fas'ın Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle bugün düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

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Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, DEAŞ, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Dışişleri Bakanı Burita'dan terörün Afrika'da yükselişe geçtiği uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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