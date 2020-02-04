Fas Dışişleri Bakanı Burita:

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesi ile İspanya'nın deniz sınırı sorununun diyalogla çözülebileceğini ifade etti.



Fas Parlamentosu'nun üst kanadı Danışmanlar Meclisine bağlı Dışişleri, Sınırlar, Milli Savunma ve İşgal Altındaki Bölgeler Komitesi, ülkenin karasularını belirleyen iki yasa tasarısını görüştü.

Burita, parlamentodaki toplantıda İspanya ile Fas arasındaki deniz sınırı sorununa değinerek, "İspanya ile deniz sınırı sorunu diyalogla çözülebilir." dedi.

İspanya ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını savunan Burita, "İspanya ile ilişkimiz, Cezayir ve Moritanya'dan daha iyi. İspanya ile göç ve terörle mücadelede iş birliğimiz ve ve ticari düzeyde çok iyi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Fas'tan Batı Sahra'ya ilişkin 2 yasa tasarısı

Fas yönetimi, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu hukuki olarak belgelemek amacıyla 2 yasa tasarısı hazırlamıştı. Ülkenin karasularını Batı Sahra'yı kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarıları, Fas Temsilciler Meclisi tarafından 23 Ocak'ta onaylanmıştı.

Tasarıların, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından parlamentonun üst kanadına sunulması, burada da kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İspanya'da iktidardaki Sosyalist Parti ise Fas'ın Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla kentlerinin bitişiğindeki karasuları sınırını belirlemesinin ortak bir anlaşma çerçevesinde yapılması gerektiğini açıklamıştı. Basında yer alan haberlere göre ise Polisario Cephesi de söz konusu yasa tasarılarını kınamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.