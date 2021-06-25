Fas Dışişleri Bakanı Burita, Libya seçimlerinin meşruiyet için önemli aşama olduğunu söyledi - Son Dakika

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin, ülkede meşruiyetin tesisi için önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Burita, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Rabat'a gelen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerinin, meşruiyetin tesisi ve Libyalıların kendilerini temsil edecek kişi ve kurumları seçmesi bakımından önemli bir aşama olduğunu belirten Burita, ülkesinin, başta Temsilciler Meclisi olmak üzere Libya'daki tüm meşru kurumlarla irtibat halinde olduğuna işaret etti.

Seçimlerin, yeni dönemin en önemli hedefi olması gerektiğini vurgulayan Burita, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarının, birinci derecede Fas'ı ilgilendirdiğini dile getirdi.

Burita, Libya'nın kendi gerçekliğinden kaynaklanmayan ve dışarıdan dayatılan çözümlerin başarılı olmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.