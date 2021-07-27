Fas Dışişleri Bakanı Burita, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "Kral 6. Muhammed'in mesajını" iletti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Burita'nın Cumhurbaşkanı Said'e "Fas Kralı 6. Muhammed'in sözlü mesajını ilettiği" belirtildi.

Söz konusu mesajla ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken, görüşmede iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağının teyit edildiği vurgulandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı da kabul etmişti.

Tunus'ta ne oldu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere, parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.