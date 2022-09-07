Fas: Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanması kabul edilemez - Son Dakika
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Fas: Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanması kabul edilemez

07.09.2022 14:00
Fas: Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanması kabul edilemez

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Tunus'ta konuk edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ülkesinin bu konudaki tutumunun değişmediğini yineledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Tunus'ta konuk edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ülkesinin bu konudaki tutumunun değişmediğini yineledi.

Burita, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın "Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanması sonrası Fas ile Tunus arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğü" yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a yaptığı açıklamada Burita, "Fas, Tunus Cumhurbaşkanı'nın vahim ve kabul edilemez bir şekilde ayrılıkçı milislerin liderini ağırlaması konusundaki tutumunu değiştirmedi." dedi.

Burita, Fas Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamaların bütün Fas halkının tutumunu yansıttığını belirtti.

8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) katılmak üzere 26 Ağustos'ta başkent Tunus'a gelen Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılanması Fas'ın büyük tepkisine neden olmuştu. Fas ve Tunus arasında gerginliğe neden olan olay sonrası iki ülke de karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, dün Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Arap Birliği toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fas ile Tunus arasında çıkan anlaşmazlığım çözüldüğünü" söylemişti.

Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tunus, Fas, Güncel, Son Dakika

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