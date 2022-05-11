ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland

11.05.2022 21:15

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland'ın konuşması Fas Dışişleri Bakanı'ndan DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona Afrika'yla ilgilenme çağrısı MARAKEŞ (AA) – Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland'ın konuşması Fas Dışişleri Bakanı'ndan DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona Afrika'yla ilgilenme çağrısı

MARAKEŞ (AA) – Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonuna Afrika'da yükselen terör tehditleri nedeniyle bu kıtaya daha fazla önem vermesi çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Burita, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Afrika'da 27 terör örgütünün yapılandığına dikkati çeken Burita, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Afrika'yla daha fazla ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Burita, terör gruplarının, insansız hava araçları (İHA) kullanma ve kripto parayla finansman sağlamayla taktiklerinde önemli bir gelişme kaydettiklerine vurgu yaparak, ayrılıkçı gruplarla terör örgütlerinin birbirlerini besleyerek yakınlaştıklarının altını çizdi.

Terörün ekonomik kalkınma ile siyasi istikrar noktasında Afrika'yı olumsuz etkilediğini ifade eden Burita, farklı kıtalardan 73 ülkenin toplantı davetine olumlu yanıt verdiğini, 47 bakanın ise bilfiil katılım sağladığını, böylece toplantının başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Nuland ise, çok sayıda ülkenin bu toplantıya katılmasının DEAŞ'i hezimete uğratmak için güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.

Nuland, uluslararası koalisyonunun hali hazırda Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadeleye odaklandığını kaydetti.

Fas'ın Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle bugün düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland

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Kaynak: AA

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