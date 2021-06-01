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Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı - Son Dakika

Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı

01.06.2021 00:46
Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı, System.String[]

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya ile devam eden kriz hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya ile devam eden kriz hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında ayrılıkçı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin İspanya'da tedavi altına alınmasıyla başlayan krizin Madrid yönetiminin Batı Sahra meselesindeki düşmanca tavırlarını ve saldırgan stratejisini ortaya çıkardığı belirtildi.

İspanya'nın "Krallığın toprak bütünlüğünü zayıflatmak için düşmanlarıyla iş birliği içerisine girdiğinin" kaydedildiği açıklamada, iki ülke arasındaki krizin özünün "çürümüş bir güven meselesi" olduğu ifade edildi.

İspanya Ulusal Mahkemesi'nin, Gali'yi Batı Sahralı nüfusa karşı "soykırım, işkence, cinayet" suçları işlediği iddiasıyla dinlemeye çağırmasının önemli bir gelişme olduğunun altı çizilen açıklamada, Gali'nin sadece dinlenmesinin Fas'ın beklentilerini karşılamadığı kaydedildi.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Dışişleri Bakanlığı, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Dışişleri: İbrahim Gali meselesi İspanya'nın Batı Sahra konusundaki düşmanca tavrını ortaya çıkardı - Son Dakika


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