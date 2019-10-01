Fas: Gazeteci zina ve kürtajdan hapis cezası aldı, insan hakları örgütleri 'karar siyasi' dedi
34 dakika önce
Devlet politikalarını eleştiren bağımsız bir gazete olan Ekber el-Yevm'de çalışan Resuni aynı zamanda ülkede siyasi açıdan etkin bir İslamcı hareket olan Birlik ve Reform Hareketi'nin eski lideri Ahmed Resuni'nin yeğeni
Fas'ta bir gazeteci evlilik dışı cinsel ilişkide bulunma ve kürtaj yaptırma suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
28 yaşındaki Hacer Resuni her iki iddiayı da reddederken ülkedeki insan hakları savunucuları cezanın 'siyasi' nedenlerle verildiğini belirterek karara tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16
Yargıtay: Çalınan kredi kartından yapılan alışverişten banka ve paranın çekildiği iş yeri sorumlu Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Aziz Yıldırım ile hakim arasında ilginç diyalog: Ona biz karar vereceğiz İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak