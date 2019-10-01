Fas: Gazeteci zina ve kürtajdan hapis cezası aldı, insan hakları örgütleri 'karar siyasi' dedi

Fas'ta bir gazeteci evlilik dışı cinsel ilişkide bulunma ve kürtaj yaptırma suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.



28 yaşındaki Hacer Resuni her iki iddiayı da reddederken ülkedeki insan hakları savunucuları cezanın 'siyasi' nedenlerle verildiğini belirterek karara tepki gösterdi.