Son Dakika Haberleri: Fas: Gazeteci zina ve kürtajdan hapis cezası aldı, insan hakları örgütleri 'karar siyasi' dedi
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Fas: Gazeteci zina ve kürtajdan hapis cezası aldı, insan hakları örgütleri 'karar siyasi' dedi

34 dakika önce

Devlet politikalarını eleştiren bağımsız bir gazete olan Ekber el-Yevm'de çalışan Resuni aynı zamanda ülkede siyasi açıdan etkin bir İslamcı hareket olan Birlik ve Reform Hareketi'nin eski lideri Ahmed Resuni'nin yeğeni

Fas: Gazeteci zina ve kürtajdan hapis cezası aldı, insan hakları örgütleri 'karar siyasi' dedi, System.String[]

Fas'ta bir gazeteci evlilik dışı cinsel ilişkide bulunma ve kürtaj yaptırma suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.


28 yaşındaki Hacer Resuni her iki iddiayı da reddederken ülkedeki insan hakları savunucuları cezanın 'siyasi' nedenlerle verildiğini belirterek karara tepki gösterdi.

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Fas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16 
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