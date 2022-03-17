Fas güçlerinin, Yemenli göçmenleri Cezayir sınırına ittiği iddia edildi - Son Dakika

Fas İnsan Hakları Örgütü, iltica talebinde bulunan yaklaşık 20 Yemenlinin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki "toprağı" Melilla kenti sınırından Fas güvenlik güçlerince Cezayir sınırına itildiğini duyurdu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, işgal altındaki Melilla şehrine girme girişiminde bulunan çok sayıda göçmen ve sığınmacıyı gözaltına aldı." denildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ayrıca Melilla kentine komşu Fas'ın Nador kentinde iltica talebinde bulunan Yemen uyruklu düzensiz göçmenlerin kaldıkları evlere baskın düzenlediği ve buradaki yaklaşık 20 Yemenlinin araçlarla Cezayir sınırına götürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu Yemenlilerin 8 ila 11 Mart tarihleri arasında Cezayir sınırına nakledildiği belirtilen açıklamada, uzaklaştırılan Yemenlilerden bazılarının daha sonra Fas makamlarına iltica başvurusu yaptıkları aktarıldı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas ise bugün düzenlediği basın toplantısında söz konusu düzensiz göçmenlerle ilgili, Fas yönetiminin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle tam iş birliği yapma konusunda istekli olduğunu belirtti.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırı sıkça düzensiz göçmenlerin giriş çabalarına sahne oluyor.

Fas yönetimi, ülkenin en kuzeyinde yer alan ve İspanya'nın kontrolünde olan etrafı dikenli tellerle çevrili Melilla ve Septe (Ceuta) kentlerini, İspanya tarafından işgal edilmiş Fas topraklarındaki ileri karakolları olarak değerlendiriyor.