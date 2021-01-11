Fas güvenlik birimleri 1 ton civarı uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Fas'ın Kanitera Emniyet Güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda bir tırın içerisine gizlenmiş şekilde bulunan 1 ton 200 gram Hint kenevirine el konuldu.

Fas Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerine ulaşan ihbar ve bilgiler doğrultusunda pazartesi günü sabah saatlerinde ülkenin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Durdurulan bir tırın içerisinde 36 paketten oluşan Hint kenevirinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 1 ton 200 gram olduğu duyuruldu.

Açıklamada 47 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığı bilgisine yer verilirken, operasyonun yapıldığı şehir ve sürücünün adı paylaşılmadı.

Uyuşturucu kaçakçıları, Afrika'da üretilen uyuşturucu maddelerin Avrupa'ya gönderilmesinde Fas topraklarını transit merkezi olarak kullanıyor.