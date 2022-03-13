Fas Hava Yolları Tel Aviv'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Fas'a ait Royal Air Maroc (Fas Kraliyet Hava Yolları), İsrail'le yapılan normalleşme sonrası Kazablanka ile Tel Aviv arasındaki ilk doğrudan uçuşu başlattı.

İsrail'in Rabat'taki Diplomatik Misyon Şefi Yardımcısı Eyal David, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

David, Kazablanka'yı Tel Aviv'e bağlayacak ilk Royal Air Maroc uçuşunun gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrailli yetkili, Royal Air Maroc'un Kazablanka ile Tel Aviv arasında haftada 4 uçuş yapacağını kaydetti.

Yerel basına göre, seferi gerçekleştiren uçak iş adamlarının bulunduğu bir heyeti taşıdı.

Royal Air Maroc, geçen ay Tel Aviv-Kazablanka arasındaki uçuşları başlatacağını duyurmuştu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2000'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

İsrail ile Fas, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım 2021'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette de iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.