Fas hükümeti Hint keneviri kullanımını yasallaştıran tasarının onaylanmasını erteledi - Son Dakika

Fas hükümeti, ülkede tıbbi ve endüstriyel amaçlar için Hint kenevirinin kullanımını yasal hale getiren yasa tasarısının onaylanmasını askıya aldı.

Başbakanlıktan yasa tasarısı hakkında yapılan açıklamada, "Yasa hakkındaki tartışmaların daha sonraki bir toplantıda tamamlanmasına karar verildiği" belirtilirken, başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

Fas hükümetinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada, Hint kenevirinin meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başlandığı ve 4 Mart'ta bu çalışmaların tamamlanacağı ifade edilmişti.

Yasa tasarısının sunum raporunda da "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarılmıştı.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.