Fas hükümeti: "Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas hükümeti: 'Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız' - Son Dakika

Fas hükümeti: "Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız"

6 saat önce

Fas hükümeti, Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını açıkladı.

Fas hükümeti:

Fas hükümeti, Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Hasan Abyabe düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın Libyalı kardeşlerinin sorunlarını çözmek için onlarla birlikte çaba sarf ettiğini söyledi.

Ülkesinin, Libya'nın egemenliğine ve Suheyrat Anlaşması'nı uygulamak için gösterdiği gayrete saygı duyduğunu belirten Abyabe, "Mağrib Arap Birliğine üye bir ülkenin sorunlarını çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız." dedi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliğinin 31 Aralık 2019'daki Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve aralarında Fas'ın da bulunduğu Mağrib ülkelerine teşekkür etmişti.

Suheyrat Anlaşması

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri darbeci General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Hükümet, Aralık, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu
Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi Son dakika: Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Genç Parti adına konuşan Cem Uzan, Libya kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
05:52 Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı... - Son Dakika
04:40 İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü - Son Dakika
04:30 Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan... - Son Dakika
04:30 Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin... - Son Dakika
04:28 Libya Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 05:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas hükümeti: "Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]