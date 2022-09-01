Fas, Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanmasını "tehlikeli bir eylem" olarak niteledi - Son Dakika
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Fas, Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanmasını "tehlikeli bir eylem" olarak niteledi

01.09.2022 18:53
Fas, Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanmasını "tehlikeli bir eylem" olarak niteledi

Fas hükümeti, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Tunus'ta konuk edilmesini "tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirerek tepkisini yineledi.

Fas hükümeti, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Tunus'ta konuk edilmesini "tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirerek tepkisini yineledi.

Fas Hükumet Sözcüsü Mustafa Baytas, başkent Rabat'ta hükümetinin haftalık kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tunus'un Gali'yi konuk etmesine tepki gösteren Baytas, "Tunus'un attığı adım gerekçesi olmayan tehlikeli bir eylemdir." dedi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'nın Tunus'a konuyla ilgili verdiği tepkiye dikkati çeken Baytas, Fas halkının tüm kesimlerinin duygularını zedeleyen bu adımın herkes tarafından kınandığını söyledi.

Tunus'un Gali'yi konuk etmesinin hem Fas halkı hem de Tunus halkının çeşitli tepkilerine yol açtığını savunan Baytas, "Bu tavır, ilişkilerini geliştirmek isteyen kardeş iki halkın tutumunu yansıtmıyor." diye konuştu.

Ne olmuştu

8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) katılmak üzere 26 Ağustos'ta başkent Tunus'a gelen Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılanmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un, Gali'yi konuk etmesine tepki olarak Tunus Büyükelçisi Hasan Tarık'ı istişare amacıyla ülkeye geri çağırmış ve konferansa katılmama kararı almıştı.

Fas'ın bu kararına, Tunus da 27 Ağustos'ta Rabat Büyükelçisi Muhammed bin Eyyad'ı ülkesine çağırarak karşılık vermişti.

Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Tunus, Fas, Güncel, Son Dakika

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