Fas hükümetinden temel gıda maddeleriyle akaryakıt fiyatlarında artış olacağı uyarısı - Son Dakika

Fas Hükümeti Sözcüsü Mustafa Baytas, ülkede temel gıda maddesi konusunda bir eksikliğin yaşanmadığını ancak bu gıda maddeleri ile akaryakıt fiyatlarında artış olacağını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Baytas, başkent Rabat'ta kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

"Temel malzemelerde (gıda ve akaryakıt) sıkıntı yok ancak bu malzemelerin fiyatlarında artış olacak. Bu fiyat artışı da dünyanın bildiği uluslararası gelişmelerden kaynaklanıyor." diyen Baytas, Rusya- Ukrayna savaşına işaret etti.

Baytas, "Ülkemizin, Doğu Avrupa'daki gerilim bölgesinden uzakta olduğu doğru ancak savaş, dünyaya temel malzemeleri sağlayan stratejik bir bölgede gerçekleşiyor. Bu yaşanan (savaş) fiyatların yükselmesine neden oldu ve bu yükseliş dalgasının devam etmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Fas'ta haftalardır akaryakıt fiyatları benzeri görülmemiş bir artışa tanık oluyor. Ulaştırma sektörü çalışanları, 15 dirhemiyi (1,6 dolar) aşan fiyatlar nedeniyle greve gitmişti.

Hükümet 23 Mart'ta, akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ulaşım sektöründe çalışanlara satın alma güçlerini korumak için aylık 100 ila 700 dolar mali yardım sağlayacağını duyurmuştu.

Fas'ta kamyon şoförlerinin grevi gıda fiyatlarını artırmıştı

Fas'ta ulaşım sektörü çalışanları, akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek amacıyla son bir ayda iki defa greve gitmiş, nakliye kamyonlarının azalması nedeniyle ülkede gıda başta olmak üzere çeşitli alanlarda fiyat artışı yaşanmıştı.

Taşımacılık sektörü çalışanları, Fas makamlarını "akaryakıt fiyatlarındaki endişe verici artış nedeniyle içine düştükleri sorunları çözmek için diyalog masasına oturma çağrılarını görmezden gelmekle" suçlamıştı.