Fas'ı Ziyaret Eden Papa'dan Dinler Arası Diyalog Mesajı

Fas'ı ziyaret eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, ziyaretinin dinler arası diyalog ve tanışma için bir fırsat olduğunu söyledi.

Fas'ı ziyaret eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, ziyaretinin dinler arası diyalog ve tanışma için bir fırsat olduğunu söyledi.



Başkent Rabat'ta Fas Kralı 6. Muhammed'le görüştükten sonra konuşma yapan Papa, ziyaretinin dinler arası diyalog ve tanışma için bir fırsat olduğuna işaret etti.



Papa, "Tüm insanlara saygı gösteren bir diyalogla daha fazla dayanışma içeren bir dünyanın inşasına ivme kazandırmak için çabaların birleştirilmesi gerektiği çağrısı yapıyorum." dedi.



Ruhani lider, dayanışma toplumu inşa etmek için devamlı bir diyalog kültürü, karşılıklı işbirliği ve anlayış oluşturulması gerektiğini ifade etti.



Fas Kralı 6. Muhammed ise ülkesinin sıra dışı bir gün yaşadığını belirterek, Papa'nın ziyaretinin, Fas ve Vatikan arasındaki uzun süreli ilişkilerin bir göstergesi olduğunu aktardı.



Ziyaretin ilahi mesajların tahrif ve suistimal edilmesinden kaynaklanan yeni tehditlerle karşı karşıya olunan bir dönemde gerçekleştiğini aktaran 6. Muhammed, radikalizmin dini olsun ya da olmasın karşıdakini tanımamaktan kaynaklandığına işaret etti.



Muhammed, dine eğitim alanında hak ettiği yeri tekrar kazandırma çağrısı yaparak, "Dinin cahilliğin, hoşgörüsüzlüğün bir bahanesi olarak istismar edilmesini reddetmenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.



Kudüs Beyannamesi



Öte yandan Papa ile 6. Muhammed başkentteki Kraliyet Sarayı'nda "Kudüs Beyannamesi"ne imza attı.



Beyannamede, insanlığın ortak mirası, buluşma noktası ve tek tanrılı üç dinin mensuplarının barış içinde bir arada yaşamasının sembolü olan Kudüs'ün korunması çağrısı yapıldı.



Kudüs'ün çok dinli bir şehir özelliğini koruma ve geliştirme çağrısında bulunulan beyannamede üç dinin ibadet hakkının, barış ve kardeşliğin geleceği için garanti altına alınması gerektiği belirtildi.

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