Fas İçişleri Bakanlığından greve giden ulaştırma sektörü çalışanlarına uyarı - Son Dakika

Fas İçişleri Bakanlığı, yolcu ve yük taşımacılığı çalışanlarının 2 gündür sürdürdüğü greve ilişkin "kamu güvenliğine ve düzenine" ve "çalışma ve hareket özgürlüğüne" zarar verenlerle kararlılık ve tavizsiz mücadele edeceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle pazartesi gününden bu yana yolcu ve yük taşımacılığı sektörü çalışanları ile şoförlerin grev yapmasına ilişkin, çalışma ve hareket özgürlüğünü ihlal etmeme şartıyla, greve gidilmesinin anayasal bir hak olduğu vurgulandı.

Ulaştırma sektörünün düzgün işleyişini sağlamak için yetkililer ve güvenlik hizmetleri, insanların ve malların serbest dolaşımını sağlamak için gerekli tüm önlemleri ve önlemleri aldığı belirtilen açıklamada, kamu güvenliğine ve düzenine, greve katılmayanların haklarına ve bu sektörde çalışmanın engellenmesine yönelik her türlü girişime kesin ve katı bir şekilde karşılık verileceği kaydedildi.

Yerel basına göre, pazartesi günü başlayan ve çarşamba gününe kadar devam edecek olan greve yolcu ve yük taşımacılığı sektöründen çok sayıda işçi katılırken, nakliye kamyonlarının azalması nedeniyle fiyatlarda da artış yaşanıyor.

Taşımacılık sektörü çalışanları tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Fas makamları, akaryakıt fiyatlarındaki endişe verici artış nedeniyle içine düştükleri sorunları çözmek için diyalog masasına oturma çağrılarını görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, sendikalarla yapılan görüşmelerde akaryakıt fiyatlarının gündemlerinde olduğunu ve hükümetin vatandaşa yansıyan yüksek fiyatları düşürmek için çalışmalara başlayacağını kaydetmişti.