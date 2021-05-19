Fas iki gün sonra sınırı kapatarak İspanya tarafına düzensiz göçü kesti - Son Dakika

İspanya ve Fas arasındaki diplomatik krizi derinleştiren, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta kentindeki düzensiz göçmen akını, Fas'ın sınır kontrolüne tekrardan başlamasıyla durduruldu.

Fas yönetimi 17 Mayıs'tan itibaren boş bıraktığı Ceuta sınırını bugün tekrar kapattı.

Bölgede düzensiz göç akınının çok büyük ölçüde durdurulduğu, sadece bazı küçük grupların denizden gelmeye çalıştığı ve bunların İspanyol güvenlik güçleri tarafından karşılandıkları görüldü.

"Bizi burada istemiyorlar, geri dönüyoruz"

İspanya İçişleri Bakanlığı, Ceuta'ya geçen 8 bin kadar düzensiz göçmenden şimdiye kadar 4 bin 800'ünün geri gönderildiğini bildirdi.

Düzensiz göçmenler arasındaki 1500 kadar reşit olmayan çocuğun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Reşit olmadıkları için özel statüleri olan göçmen çocukların Fas'a geri gönderilmelerinin süreç alacağı, İspanya'nın yasal yükümlülükleri olduğu sivil toplum kuruluşlarınca vurgulanıyor.

Ceuta'dan Fas tarafına geri gönderilen düzensiz göçmen gençlerden birkaçı, bölgede görev yapan ve AA'ya da çalışan serbest muhabirlere verdiği demeçte, "Ne paramız ne de işimiz var. O yüzden İspanya tarafından geldik. Üzerimizde pasaport veya hiçbir kimliğimiz yok. Ama burada bizi istemiyorlar. Ne kalacak yerimiz ne de yemeğimiz var. Geri dönüyoruz." dedi.

Başbakan Pedro Sanchez'den değerlendirme

Bu arada Fas ile yaşanan kriz, İspanya'nın meclis genel kurulunda bugün yapılan hükümete sorular oturumunun ana maddesi oldu.

Başbakan Pedro Sanchez, muhalefet partilerinden gelen eleştiriler üzerine, "Bu bir göçmen krizi değil, başka tür bir kriz." değerlendirmesini yaptı.

Ceuta'da yaşananları, "sınıra saldırı" olarak yorumlayan Sanchez, İspanya'nın sınırının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırı olduğunu ve AB'nin de İspanya'ya tam destek verdiğini söyledi.

Hükümet kaynakları da bölgede düzensiz göçmen akınının sona erdiğini, şimdiki önceliğin Fas ile ilişkilerin normalleşmesi olduğunu vurguladı.

İspanya'da tedavi gören Polisario Cephesi liderine "soykırım" suçlamasıyla soruşturma açıldı

Diğer yandan geçmişte benzeri olmayan, rekor düzeydeki düzensiz göçmen akınına neden olduğu varsayılan, İspanyol hükümetinin girişimiyle ülkedeki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali hakkında İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından soruşturma açıldı.

Mahkeme hakimi Santiago Pedraz, Sahra İnsan Haklarını Savunma Derneğinin Gali hakkında yaptığı, Cezayir'deki mülteci kamplarındaki Batı Sahralı nüfusa karşı "soykırım, işkence, cinayet" suçları işlediği iddiasıyla yaptığı başvuruyu kabul ederek, açtığı soruşturma kapsamında Gali'yi 1 Haziran'da ifade vermeye çağırdı.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Hükümet, Gali'nin insani yardım gerekçesiyle getirildiğini savunuyor.

Fas hükümeti, mevcut krizin ardından Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırmıştı.