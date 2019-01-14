Son Dakika Haberleri: Fas ile AB'den Yeni Balıkçılık Anlaşması

Fas ile AB'den Yeni Balıkçılık Anlaşması

1 saat önce

Fas ile Avrupa Birliği (AB) arasında avlanma mesafesine ilişkin yeni anlaşma imzalandı.

Fas ile AB'den Yeni Balıkçılık Anlaşması, System.String[]
Fas ile Avrupa Birliği (AB) arasında avlanma mesafesine ilişkin yeni anlaşma imzalandı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ile Faslı yetkililer arasında balıkçılık anlaşması imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın Fas'ın odaklandığı ve daha önce taraflar arasında ihtilafa neden olan Batı Sahra'nın kara sularını da kapsadığı belirtildi.

Karşılıklı anlayış protokolü uyarınca hazırlanan anlaşmaya göre, Avrupalı gemilere Fas kara sularında avlanma hakkı tanınıyor.

Fas kara sularında İspanya, Fransa, Hollanda ve Litvanya gibi 11 ülkenin gemisi çalışıyor.

Fas'la AB arasında 2014'te yürürlüğe giren balıkçılık anlaşması 14 Temmuz 2018'de son bulmuştu.

Temmuz ayında anlaşmanın uzatılmasına ilişkin yapılan görüşmelerde, yeni anlaşmanın Batı Sahra kara sularını kapsayıp kapsamayacağı konusu ihtilafa neden olmuştu.

Taraflar arasında o dönem imzalanan protokolde Avrupa Birliği'nin kara sularında avlanma imkanından dolayı Fas'a yıllık 52,2 milyon avro ödeme yapması öngörülmüştü.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Balıkçılık, Avrupa Birliği, Fas, Güncel
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