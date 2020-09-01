Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlığı güçlendirme anlaşması - Son Dakika

Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlığı güçlendirme anlaşması

Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkları güçlendirme anlaşması imzalandı.

Fas ile ABD arasında diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkları güçlendirme anlaşması imzalandı. Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında video konferans aracılığıyla toplantı düzenlendiği ifade edildi. Toplantıda Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkları güçlendirme anlaşmasını imzaladığı aktarılan açıklamada, "Bu anlaşma hükümleri uyarınca, her bir taraf diğer tarafın konsolosluk personeline ve aile üyelerine ayrıcalık ve dokunulmazlık tanıyor." ifadeleri kullanıldı. Anlaşmanın, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi" doğrultusunda yapıldığı aktarıldı. Söz konusu sözleşme, diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını belirleyen uluslararası bir anlaşma hükmünde bulunuyor.

Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı

Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim

Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı

Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı