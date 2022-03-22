Fas ile Fransa, ortak askeri tatbikat düzenliyor - Son Dakika
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Fas ile Fransa, ortak askeri tatbikat düzenliyor

22.03.2022 03:14
Fas ile Fransa, ortak askeri tatbikat düzenliyor

Fas ordusunun mart başından bu yana ülkenin güneydoğusunda Fransa ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Fas ordusunun mart başından bu yana ülkenin güneydoğusunda Fransa ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Fas Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ay başında başlayan Fas-Fransız hava ve kara askeri tatbikatının 25 Mart'a kadar Raşidiye bölgesinde icra edileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tatbikatın planlama çalışmalarının, geçen eylül ayından bu yana iki ülkenin askeri yetkilileri tarafından ortaklaşa yürütüldüğüne dikkat çekilerek, tatbikatla Fas ve Fransız silahlı kuvvetleri arasında planlama yeteneklerinin geliştirilmesi, teknik ve ortak operasyonel harekat kabiliyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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Tatbikat, Fransa, Mart, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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