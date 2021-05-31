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Fas ile İspanya arasında Batı Sahra sorunundan kaynaklanan gerginlik devam ediyor - Son Dakika

Fas ile İspanya arasında Batı Sahra sorunundan kaynaklanan gerginlik devam ediyor

31.05.2021 19:05
Fas ile İspanya arasında Batı Sahra sorunundan kaynaklanan gerginlik devam ediyor, System.String[]

İspanya ile Fas arasında, Batı Sahra sorunu ve düzensiz göçmen akını dolayısıyla son dönemde artan gerginlik devam ediyor.

İspanya ile Fas arasında, Batı Sahra sorunu ve düzensiz göçmen akını dolayısıyla son dönemde artan gerginlik devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, Fas ile yaşanan krizle ilgili olarak, "Bir hükümetin dış politikadaki anlaşmazlıklar ve tutarsızlıklar nedeniyle sınırlara saldırıldığını söylemesi kabul edilemez." dedi.

Sanchez, "Fas'ın Avrupa Birliği içinde İspanya'dan daha büyük ve daha iyi bir müttefikinin olmadığını unutmaması gerektiğini, İspanya'nın Fas için vazgeçilmez ve ayrıcalıklı bir arabulucu olduğunu" söyledi.

Fas Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı yazılı bir açıklamada, İspanya ile yaşadıkları krizin Polisario Cephesi liderinin bir İspanyol hastanesinde olmasına dayanmaması gerektiğini, "İspanya'nın Batı Sahra ile ilgili tavrını netleştirene kadar Madrid ve Rabat arasındaki bu ciddi krizin süreceğini" duyurdu.

Fas, İspanya'daki Ulusal Mahkemede "soykırım" suçu iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'nin kaldığı hastaneden videokonferansla yarın ifade verecek olmasının iki ülke arasında yaşanan mevcut krizi sonlandırmayacağını belirtti.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Polisario Cehpesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihleri arasında 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Avrupa Birliği, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas ile İspanya arasında Batı Sahra sorunundan kaynaklanan gerginlik devam ediyor - Son Dakika


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