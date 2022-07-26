Fas ile İsrail arasında adli iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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Fas ile İsrail arasında adli iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı

26.07.2022 20:05
Fas ile İsrail arasında adli iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı

Fas ile İsrail adalet bakanlıkları arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Fas ile İsrail adalet bakanlıkları arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İki ülke arasındaki adli iş birliğine ilişkin mutabakat zaptına, Fas ziyaretinde bulunan İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar ve Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi imza attı.

Vehbi ile Sa'ar tarafından yapılan ortak açıklamada, mutabakat zaptının, yargı yönetimi alanında deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılmasının öneminin vurgulanması kapsamında imzalandığı kaydedildi.

Tarafların, karşılıklı saygı temeline dayalı olarak hukuk alanında iş birliğini güçlendirmek ve teşvik için çalıştığı aktarıldı.

Tarafların ayrıca hukuki ve cezai uluslararası adli yardım ile ulusal mevzuatın uluslararası standartlara uyumluluğu dahil olmak üzere çeşitli konularda hukuk alanında iş birliğini geliştirmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu adımın, "ceza usullerinde adli yardım mekanizmalarının güçlendirilmesi ile sanal forumlar, adalet sisteminin modernleştirilmesi, yargı yönetimi çerçevesinin oluşturulması ve eğitimler yapılması gibi konular dahil olmak üzere adaletin güçlendirilmesi" bağlamında geliştiği kaydedildi.

Faslı Bakan Vehbi, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Yahudi ile Müslüman'ın Filistinli ile İsraillinin birlikte yaşaması için ellerinden gelen her şeyi sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Vehbi, adil yargılanma şartlarının sağlanmasına dayalı şekilde iki ülke halkının yararı için adaleti tesis etmekten sorumlu olduklarını ifade etti.

İsrailli Bakan Sa'ar ise "Fas ziyaretim, iki ülke arasında hukuki ve adli bir ortaklık kurmak için çok önemli." dedi.

Sa'ar, mahkemelerin omuzlarındaki yükü hafifletmek ve iyi bir savunma hukuk sistemi oluşturmak adına ortak projeleri uygulamak için çalışacaklarını dile getirdi.

Fas ve İsrail'in yoğunlaşan ilişkileri

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından, İsrail'den aralarında Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın da yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Rabat'a resmi ziyaretler gerçekleştiriyor.

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Fas ve İsrailli yetkililer yerel yönetimlerde iş birliğini görüştü Fas ve İsrailli yetkililer yerel yönetimlerde iş birliğini görüştü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

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