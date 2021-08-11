Fas ile İsrail ekonomik ve siyasi iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 3 anlaşmaya imza attı - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Fas ziyaretinde iki ülke arasında ekonomik ve siyasi iş birliğine yönelik 3 anlaşma imzalandı.

Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında geçen yıl varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği Fas'ta mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Ekonomik ve siyasi iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 3 yeni anlaşmaya imza atan bakanlar, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Lapid'in ziyaretini ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut bir adım olarak nitelendiren Burita, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin Fas Kralı 6. Muhammed'in irade ve inancının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Burita, Kral 6. Muhammed'in ilişkilerin temelinin atıldığı Fas, ABD ve İsrail arasında imzalanan üçlü anlaşmalara da şahsen başkanlık ettiğini hatırlattı.

Bakan Lapid ise "Bu anlaşmalar biz gittikten sonra bile çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına fayda ve yenilenme fırsatı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Dosluk ve barışın eski anlaşmazlıkları yeniden gözden geçirmeyi bilen insanlar tarafından getirildiğini" ifade eden Lapid, "Onların başında vizyonu ve cesaretiyle Majesteleri Kral 6. Muhammed geliyor ve ona teşekkür borçluyuz." diye konuştu.

Öte yandan Fas Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, imzalanan anlaşmaların detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Burita ve İsrailli mevkidaşının siyasi istişare mekanizmaları oluşturmak için bir mutabakat zaptı ve kültür, spor, gençlik ve hava hizmeti alanlarını kapsayan bir dizi iş birliği anlaşmasına imza attıkları kaydedildi.

İsrail ile Fas'tan normalleşme adımı

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan oldu.