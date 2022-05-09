Fas ile Mısır siyasi danışma komitesi kuracak - Son Dakika

Fas, Mısır ile yakın zamanda siyasi danışma komitesi kurulacağını ve her alanda ekonomik iş birliğinin güçlendirileceğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 7 yıl aradan sonra Fas'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fas Dışişleri Bakanı Burita, "Görüşmeler sırasında, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bu ilişkilere yeni bir ivme kazandırma konusunda anlaşmaya varıldı. Bu çerçevede, yakın zamanda siyasi danışma komitesinin kurulması, tüm ekonomik alanlarda iş birliği ve iş adamları konseyinin etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Burita, Şukri'nin ziyaretinin önemine vurgu yaparak, Mısır'ın bölgesel ve ulusal çıkarlarının önemine, Mısır'ı etkileyen her şeyin Fas'ı da etkilediğine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise siyasi danışma komitesi başta olmak üzere ekonomi ve iş adamları konseyi gibi iki ülkenin iş birliğini güçlendirecek mekanizmaların aktifleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Şukri, en son ziyaretinin 7 yıl önce olduğunu hatırlatarak, "Fas ile ilişkiyi büyük ölçüde takdir ediyoruz ve daha önceki ziyaretim 7 yıl önce olmasına rağmen iki ülke arasında iletişim ve danışma devam ediyordu." diye konuştu.

İki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi konusunda da bir dizi anlaşma yaptıklarını belirten Şukri, Faslı mevkidaşı ile Libya, Filistin ve terörle mücadele gibi birçok konuda görüşme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.